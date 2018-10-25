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الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس محمود فوزي عطا، وكيل وزارة الزراعة، إن بعض التجار استغل تعرض المزارعين لخسائر العام الماضي، وقام بتخزين كميات كبيرة من البطاطس بمحطات التبريد لطرحها بأسعار مرتفعة في "فاصل العروة".

وأضاف "عطا"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»على قناة "صدى البلد"، «المزارعون باعوا البطاطس للتجار بسعر 3 جنيهات للكيلو على أقصى تقدير»، مشيدًا بقرار يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بمنع تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر لمحاربة الاحتكار. 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الوزارة شنت حملات تفتيش على الثلاجات وضبطت كميات كبيرة جدًا من البطاطس المخزنة، مشيرًا إلى أن سعر كيلو البطاطس سيصل إلى 5 جنيهات خلال الأيام القادمة، حيث سيتم طرح محصول "العروة النيلي"، فضلًا عن استمرار جهود الدولة لمواجهة المحتكرين.

وأضاف أن «هناك 5 تجار يتلاعبون بسوق البطاطس وهنخلص عليهم بالقانون».

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