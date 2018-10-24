أمين الفتوى يوضح حكم إدخال الموسيقى على الأناشيد والابتهالات.. فيديو

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول سائله: "ما حكم إدخال الموسيقى على الأناشيد والابتهالات".



وأجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس"، بأن الإنشاد جائز شرعا ولا شيء فيه ، مضيفا: "عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن أمة سوداء أتت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ورجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا (وفي رواية: سالمًا) أن أضرب عندك بالدف، وأتغنى، قال: "إن كنت فعلت (وفي الرواية الأخرى: نذرت)؛ فافعلي، وإن كنت لم تفعلِ فلا تفعلي".



وأضاف ممدوح، أن الإنشاد المصحوب بآلة، محل خلاف بين العلماء ، وليس متفقا على حرمته بين العلماء، فهناك طائفة تسمح بهذا، وطائفة لا تسمح، مشيرا إلى أن فقهاء الشافعية كانوا يسمحون بالناي.



وتابع: "لا إنكار في مختلف فيه، الخروج من خلاف مستحب، الإنشاد ليس حراما".