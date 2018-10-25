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مصطفي الفقي: قضية خاشقجي حسمت باعتراف السعودية بإساءة التصرف من بعض الضباط

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:22 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن العالم في صراع دائم، مع اختلاف الأحداث والصراعات من منطقة لأخرى من زمان لآخر.

وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك محاولة لاستغلال حادث خاشقجي لابتزاز المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه يخشى من وجود ابتزاز سياسي من بعض القوى الخارجية ضد الموقف المصري وبعض الدول العربية مثل سوريا.

وأشار المفكر السياسي، إلي أن قضية قد حسمت بشكل كامل، بعدما اعترف الجانب السعودي أن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي حدث من بعض الضباط الذين أساءوا التصرف وخرجوا عن التعليمات.
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