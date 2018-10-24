مستقبل وطن بالأقصر يسلم أول سائقة تروسيكل في المحافظة سيارة فان.. صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، احتفالية ضخمة، اليوم الأربعاء، حضرها جموع من أهالي قرية البعيرات، بمناسبة تسلم ابنة الأقصر الشابة «مروة جهلا»- أول سائقة تروسيكل في المحافظة- سيارة "فان"، ورحلة عمرة لوالدتها، كهدية من الحزب، تخللها الكثير من المظاهر الاحتفالية، حيث حرص الأهالي على مشاركة ابنة قريتهم سعادتها من خلال الاستعراضات بالخيول وموسيقى المزمار الفلكلورية.



وعبَّرت مروة جهلان، أول سائقة تروسيكل في الأقصر، عن سعادتها؛ كون قصة كفاحها حظيت باهتمام كبير من جانب حزب مستقبل وطن، والذي يعد الكيان السياسي الوحيد الذي كرمها وساندها، وقدم الدعم المعنوي والمادي لها، كما كشفت عن رغبتها في الانضمام للحزب مستقبلًا.



ووجهت «جهلان» رسالة إلى جموع سيدات مصر، تطالبهن من خلالها بالمثابرة والاجتهاد وعدم التخاذل والانصياع للإحباط، كما يجب عليهن الخروج للعمل، وتقديم كامل الدعم لأسرهن.



نُظِّمَت الاحتفالية، بحضور كل من: "محمد عمران أمين العلاقات العامة بالحزب، هدي الأمير القائم بأعمال أمانة الإعلام بالحزب، أماني الشعولي أمينة المرأة، الدكتور محمود متولي أمين الشباب، عمدة قرية البعيرات جابر ياسين، عاطف جبر أمين مركز القرنة بالحزب"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري أمين الحزب.