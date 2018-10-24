ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن بالأقصر يسلم أول سائقة تروسيكل في المحافظة سيارة فان.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:40 م
مستقبل وطن بالاقصر
مستقبل وطن بالاقصر يحتفي بأول سائقة تروسيكل بالمحافظة
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، احتفالية ضخمة، اليوم الأربعاء، حضرها جموع من أهالي قرية البعيرات، بمناسبة تسلم ابنة الأقصر الشابة «مروة جهلا»- أول سائقة تروسيكل في المحافظة- سيارة "فان"، ورحلة عمرة لوالدتها، كهدية من الحزب، تخللها الكثير من المظاهر الاحتفالية، حيث حرص الأهالي على مشاركة ابنة قريتهم سعادتها من خلال الاستعراضات بالخيول وموسيقى المزمار الفلكلورية.

وعبَّرت مروة جهلان، أول سائقة تروسيكل في الأقصر، عن سعادتها؛ كون قصة كفاحها حظيت باهتمام كبير من جانب حزب مستقبل وطن، والذي يعد الكيان السياسي الوحيد الذي كرمها وساندها، وقدم الدعم المعنوي والمادي لها، كما كشفت عن رغبتها في الانضمام للحزب مستقبلًا.

ووجهت «جهلان» رسالة إلى جموع سيدات مصر، تطالبهن من خلالها بالمثابرة والاجتهاد وعدم التخاذل والانصياع للإحباط، كما يجب عليهن الخروج للعمل، وتقديم كامل الدعم لأسرهن.

نُظِّمَت الاحتفالية، بحضور كل من: "محمد عمران أمين العلاقات العامة بالحزب، هدي الأمير القائم بأعمال أمانة الإعلام بالحزب، أماني الشعولي أمينة المرأة، الدكتور محمود متولي أمين الشباب، عمدة قرية البعيرات جابر ياسين، عاطف جبر أمين مركز القرنة بالحزب"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري أمين الحزب.
مستقبل وطن بالأقصر يسلم أول سائقة تروسيكل في المحافظة سيارة فان.. صور
مستقبل وطن بالأقصر يسلم أول سائقة تروسيكل في المحافظة سيارة فان.. صور
مستقبل وطن بالأقصر يسلم أول سائقة تروسيكل في المحافظة سيارة فان.. صور
مستقبل وطن بالأقصر يسلم أول سائقة تروسيكل في المحافظة سيارة فان.. صور
مستقبل وطن بالأقصر يسلم أول سائقة تروسيكل في المحافظة سيارة فان.. صور
مستقبل وطن بالأقصر يسلم أول سائقة تروسيكل في المحافظة سيارة فان.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي: حادث خاشقجى مؤلم وغير مبرر.. ويستخدم لإحداث شرخ بالمملكة .. فيديو

زراعة الفيوم تزف خبرا سار للمواطنين حول انفراج أزمة الطماطم

بالفيديو.. السيسي يشهد احتفالية القوات المسلحة

حسين الجسمي يتألق في احتفالية المنارة بأغنية تسلم ايديك في حضور السيسي

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح في مواجهة النجم الأحمر لايف

العثور على مومياء مصرية على جسدها أقدم تاتو فى التاريخ..صور

الرجاء يتخطى أنيمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب بنهائي الكونفدرالية.. فيديو

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح النجم الأحمر بدوري الأبطال..فيديو

هاني حتحوت يغرد عن خروج المصري اليوم من الكونفدرالية

البحرين تحبط مؤامرة قطرية للتدخل في الانتخابات المحلية

محمد صلاح يحقق انجاز فريدا ويتخطى رونالدو وزيدان في دوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي
الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟