البطاطس من أبرز الخضروات التى يعشقها ويقبل على تناولها سواء الكبار أو الصغار، وتتميز بأنها من الأطعمة التى تساعدك على التنوع فى طرق تحضيرها و تقديمها فى كل مرة بطريقة مختلفة.



نقدم لكم طريقة عمل كرات البطاطس المقلية وفقا لموقع Readyseteat.



المقادير

2 كوب من البطاطس المهروسة

1 كوب البقسماط الناعم

ملعقتان كبيرتان من جبنة موتزاريلا

2 بيض

3/4 كوب زيت نباتي



طريقة التحضير

-ضعى البطاطس المهروسة في وعاء متوسط الحجم ويضاف البقسماط والجبن، ثم يشكل على صورة كرات.

-ضعى كرات البطاطس فى البيض ثم البقسماط .

-يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية.

-ثم توضع كرات البطاطس في الزيت واقليها بعناية ، وتقلب حتى يصبح اللون البني الفاتح والمقرمش .

