ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل كرات البطاطس المقلية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:40 م
كرات البطاطس المقلية
كرات البطاطس المقلية
هاجر هانئ
البطاطس من أبرز الخضروات التى يعشقها ويقبل على تناولها سواء الكبار أو الصغار، وتتميز بأنها من الأطعمة التى تساعدك على التنوع فى طرق تحضيرها و تقديمها فى كل مرة بطريقة مختلفة.

نقدم لكم طريقة عمل كرات البطاطس المقلية وفقا لموقع Readyseteat.

المقادير
2 كوب من البطاطس المهروسة
1 كوب البقسماط الناعم
ملعقتان كبيرتان من جبنة موتزاريلا
2 بيض
3/4 كوب زيت نباتي

طريقة التحضير
-ضعى البطاطس المهروسة في وعاء متوسط الحجم ويضاف البقسماط والجبن، ثم يشكل على صورة كرات.
-ضعى كرات البطاطس فى البيض ثم البقسماط .
-يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية.
-ثم توضع كرات البطاطس في الزيت واقليها بعناية ، وتقلب حتى يصبح اللون البني الفاتح والمقرمش .
loading...

ترشيحاتنا

الرجاء يتخطى أنيمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب بنهائي الكونفدرالية.. فيديو

ولي العهد السعودي: المسئولون في مصر يبكون أثناء عملهم لاستعادة دولتهم القوية ..فيديو

ولي العهد السعودي: مصر تستعيد مكانتها العظمى وقوتها بشكل لا يصدق.. فيديو

حسين الجسمي يبدع بأغنية يا أغلى اسم فى الوجود بحضور السيسي

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح في مواجهة النجم الأحمر لايف

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار خلال يومي الخميس والجمعة

العثور على مومياء مصرية على جسدها أقدم تاتو فى التاريخ..صور

إبراهيم سعيد يتهم حسام حسن بالتسبب في هزيمة المصري أمام فيتا كلوب

أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

وزير المالية : خصم ٩٠٪؜ لمن يسوي منازعاته الضريبية قبل ١٤ نوفمبر..فيديو وصور

محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح النجم الأحمر بدوري الأبطال..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي
الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟