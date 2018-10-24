البطاطس من أبرز الخضروات التى يعشقها ويقبل على تناولها سواء الكبار أو الصغار، وتتميز بأنها من الأطعمة التى تساعدك على التنوع فى طرق تحضيرها و تقديمها فى كل مرة بطريقة مختلفة.
نقدم لكم طريقة عمل كرات البطاطس المقلية وفقا لموقع Readyseteat.
المقادير
2 كوب من البطاطس المهروسة
1 كوب البقسماط الناعم
ملعقتان كبيرتان من جبنة موتزاريلا
2 بيض
3/4 كوب زيت نباتي
طريقة التحضير
-ضعى البطاطس المهروسة في وعاء متوسط الحجم ويضاف البقسماط والجبن، ثم يشكل على صورة كرات.
-ضعى كرات البطاطس فى البيض ثم البقسماط .
-يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية.
-ثم توضع كرات البطاطس في الزيت واقليها بعناية ، وتقلب حتى يصبح اللون البني الفاتح والمقرمش .
نقدم لكم طريقة عمل كرات البطاطس المقلية وفقا لموقع Readyseteat.
المقادير
2 كوب من البطاطس المهروسة
1 كوب البقسماط الناعم
ملعقتان كبيرتان من جبنة موتزاريلا
2 بيض
3/4 كوب زيت نباتي
طريقة التحضير
-ضعى البطاطس المهروسة في وعاء متوسط الحجم ويضاف البقسماط والجبن، ثم يشكل على صورة كرات.
-ضعى كرات البطاطس فى البيض ثم البقسماط .
-يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية.
-ثم توضع كرات البطاطس في الزيت واقليها بعناية ، وتقلب حتى يصبح اللون البني الفاتح والمقرمش .