برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، موضحا أن البلاد ستشهد غدًا امطار على كافة المحافظات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج دوس بنزين المذاع على قناة صدى صدى البلد تقديم الإعلامى تامر بشير، أن هذه الموجة ستستمر يومى الخميس والجمعة وبعد ذلك ستعود الدرجات لطبيعتها.



ووجه نصية للمواطنين على الهواء وقال« يجب على المواطنين توخى الحظر والسير بسرعة منخفضة حتى لا يحدث حوادث على الطرق» .



ورد على شائعة أن هذا العام سيشهد موسم شتوى غير مسبوق وقال إن هذا الكلام غير صحيح، وان الشتاء فى هذا العام طبيعى .

