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برلمان

برلماني يطالب المواطنين بالاكتفاء بإنجاب طفلين فقط لمواجهة الزيادة السكانية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:45 م
النائب حاتم عبد
النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
أشاد النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة فى المحافظات الأكثر إنجابا، مشيرا إلى أنها حملة جيدة جدا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.

ونصح عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين أن يكتفوا بإنجاب طفلين فقط فى ظل الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات، مؤكدا ان نجاح هذه الحملة يعتمد على ضرورة التوعية بأهمية تنظيم النسل بشرط توضيح الحقائق حتى لا يساء فهم ذلك وتتحول لشائعات وتشوش على المواطنين.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة ان تقوم الدولة بإطلاق برامج توعية بأهمية تنظيم الأسرة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ضرورة وجود دور للإعلام فى هذه التوعية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهمُ ثمار التنمية، وأن تكون هناك محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة، كما كلف مدبولي بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر إنجابًا.

وتابع "مدبولى"، الموقف الخاص بالقروض المقدمة من جانب بنك ناصر الاجتماعى، للمساهمة فى إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية على مستوى المحافظات، مؤكدا أن عدد الحالات التى استفادت من هذه القروض وصلت إلى نحو 15 ألف حالة فى نحو 25 محافظة، بقيمة تقدر بحوالى 244 مليون جنيه.
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هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟