الصيادلة: وقف تمثيل اتحاد المهن الطبية في مجلس الإدارة

قال مجلس نقابة الصيادلة، إن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، تسبب فى صدور قرار من مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية بتجميد عضوية ممثلى اتحاد المهن الطبية بها، وذلك رغم أن الاتحاد هو مؤسس الشركة، ويملك حاليا 12% من أسهمها.



وأوضح مجلس نقابة الصيادلة، فى بيان، أن مجلس إدارة الشركة قرر أمس وقف تمثيل اتحاد المهن الطبية في مجلس الإدارة، وكان من ضمن المصوتين على هذا القرار نقيب الصيادلة، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو من ذوي الخبرة، مشيرا إلى أن النقيب تقاضى نظير هذه العضوية أكثر من 650 ألف جنيه كنسب أرباح عن العام الماضي فقط، بالإضافة إلى بدلات أخرى، مازال مجلس النقابة يطالبه بالتبرع بها لصندوق الإعانات بالنقابة دون جدوى.



وتابع المجلس: "جاء هذا القرار إثر محاولة شخصين عضوي مجلس بالنقابة، ليسا أصحاب صفة قانونية بالشركة، حضور اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس، بعد محاولة لفرض عضويتهما بالاتحاد، وذلك محاولة لفرض الأمر الواقع، بادعاء أنهما ممثلا الاتحاد دون تفويض من رئيس الاتحاد الدكتور حسين خيرى، ودون وجود أي قرار من مجلس الإدارة بتفويضهما فى تمثيل الاتحاد، وهما الدكتور أيمن عثمان، والدكتور حسن إبراهيم ، الأمر الذي حدا برئيس الشركة منعهما من الدخول حفاظا على قرارات المجلس من الطعن، ثم اتخذ مجلس الإدارة قرارا بتجميد تمثيل الاتحاد فى مجلس إدارة الشركة من خلال تصويت شارك فيه النقيب بالموافقة".