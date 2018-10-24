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مصطفى الفقي: إسرائيل متخصصة في تشويه صورة رجال الدين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على رهبان دير السلطان يعد أزمة عابرة مثل كل اعتداءات إسرائيل على المقدسات الدينية ولم تستثن أحدا.

وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن إسرائيل متخصصة في تشويه صورة رجال الدين المسيحيين والمسلمين، مؤكدا أن الاعتداء ليس جديدا، ولم يغير بشكل واسع من الموقف.

وأشار المفكر السياسي، إلي أن دير السلطان يعد قضية معقدة للغاية، نظرا لأن الدير كان مصريا منذ الأساس، وقد سلم للأحباش حين سقطت القدس.
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