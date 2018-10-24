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فن

جاستين تيمبرليك يتعرض لالتهاب في الأحبال الصوتية ويلغي حفله

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
كشف النجم العالمي جاستين تيمبرليك عن إصابته بالتهاب في الأحبال الصوتية أدت الى إلغائه لحفله في ماديسون سكوير في ولاية نيويورك الامريكية .

وكتب تيمبرليك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ان الطبيب نصحه بتأجيل الحفل لحين تماثل الشفاء على ان يتم تأجيل الحقل ليوم ٣١ يناير الذي يصادق عيد ميلاده.

وتقدم النجم الامريكي بالاعتذار لجمهوره عما حدث مؤكدا انه شيء خارج عن ارادته قائلا احبكم و مشتاق لرؤيتكم.
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