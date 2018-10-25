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تعليم

جامعة عين شمس تناقش طرائق تدريس القرآن للناطقين بغير العربية.. السبت

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:34 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان طرائق تدريس القرآن الكريم وأحكامه للناطقين بغير العربية، وذلك يوم السبت الموافق 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا بدار ضيافة الجامعة.

تأتي الندوة تحت رعاية د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وسهيل حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أن حضور الندوة مجانًا، ويمكن الحصول على شهادة بحضور الندوة معتمدة من مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بتكلفة 100 جنيه.
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