متحف الشرطة القومي يطرح 5 بلطات للتصويت على قطعة شهر نوفمبر..صور

طرح متحف الشرطة القومى، مجموعة قطع متنوعة تضم 5 "بلطات"، والتي اُستخدمت فى مجالات عديدة وترجع لعصور مختلفة، وذلك لتصويت زوار المتحف ومتابعيه علي التواصل الاجتماعي، لاختيار إحداها لتكون القطعة الفائزة لشهر نوفمبر المقبل.





والقطعة الأولي بلطة من الحديد تحتوى على رسوم تباتية بلون الذهب وكتابات فارسية، اليد مقسمة إلى خمسة أشكال حلزونية ومضلعة، والثانية بلطة ذات يد من الخشب ونصل على شكل نصف بيضاوى مصنوع من البرونز، عصر فرعونى.





والثالثة بلطة تشريفه تحتوى علي زخارف عبارة عن حليات هندسية ونباتية ولها طرف مدبب من الحديد،والرابعة بلطة ذات يد من الخشب ونصل هلالى الشكل به ثلاث شعب للتثبيت، عصر فرعونى، والخامسة بلطة من الحديد ومثبته بيد من الخشب بحدين أحدهما مدبب والآخر عريض.