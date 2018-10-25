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محافظات

مستقبل وطن يسلم ميكروباص لسائقة التروسيكل في الأقصر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:19 ص
مستقبل وطن يسلم «ميكروباص»
مستقبل وطن يسلم «ميكروباص» لسائقة التروسيكل
شمس يونس
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، احتفالية حضرها جموع من أهالي قرية البعيرات غرب الأقصر وذلك بمناسبة تسلم أبنة الأقصر الشابة « مروة جهلا » أول سائقة تروسيكل في المحافظة، بحضور محمد عمران أمين العلاقات العامة بالحزب، وهدي الأمير القائم بأعمال أمانة الإعلام وأماني الشعولي أمينة المرأة والدكتور محمود متولي أمين الشباب، وعمدة قرية البعيرات جابر ياسين، و عاطف جبر، أمين مركز القرنة بالحزب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري أمين الحزب.

وشهدت عملية تسليم الإهداء المقدم من الحزب الممثل في سيارة ميكروباص ورحلة عمرة لوالدة الشابة « مروة جهلان » الكثير من المظاهر الاحتفالية حيث حرص الأهالي على مشاركة أبنة قريتهم سعادتها من خلال الاستعراضات الاحتفالية بالخيول وموسيقي المزمار الفلكلورية.

وعبرت مروة جهلان، عن سعادتها كون قصة كفاحها حظيت باهتمام كبير من جانب حزب مستقبل وطن، والذي يعد الكيان السياسي الوحيد الذي قام بتكريمها ومساندتها وتقديم الدعم المعنوي والمادي لها، كما أنها كشفت عن رغبتها بالإنضمام للحزب مستقبلًا.

ووجهت « جهلان » رسالة إلي جموع سيدات مصر تطالبهن بالمثابرة والاجتهاد وعدم التخاذل والانصياع للإحباط بل عليهن الخروج للعمل وتقديم كامل الدعم لأسرهم.
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