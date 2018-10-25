عبد الهادي القصبي: سيدي إبراهيم الدسوقي كان قطبا ربانيا نورانيا

قال الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن سيدي إبراهيم الدسوقي كان من أعلام التصوف الإسلامي، فقد كان قطبًا كبيرًا ربانيًا نورانيًا له تلاميذه في كل مكان، مشيرًا إلى أنه كان صاحب علم وطريقته الصوفية انتشرت في ربوع الأرض، وبخاصة في مصر والشام واليمن والسودان والحجاز.





جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الصوفي الذي عقد بمدينة دسوق، احتفالًا بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والشيخ مختار محمد علي، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.





وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن سيدي إبراهيم الدسوقي، له مؤلفات تذخر بها المكتبة الإسلامية في الفقه والتوحيد، وأن الاحتفالات بالأولياء الصالحين بمثابة تواصل الأجيال بالعلماء والأولياء الصالحين الذي لهم قدم صدق عند ربهم، مؤكدًا أهمية الاقتداء بسير الصالحين والأولياء من خلال المواقف الخاصة بهم، والشجاعات الأدبية والكرامات الربانية.