ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عبد الهادي القصبي: سيدي إبراهيم الدسوقي كان قطبا ربانيا نورانيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:14 ص
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي
محمود زيدان
قال الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن سيدي إبراهيم الدسوقي كان من أعلام التصوف الإسلامي، فقد كان قطبًا كبيرًا ربانيًا نورانيًا له تلاميذه في كل مكان، مشيرًا إلى أنه كان صاحب علم وطريقته الصوفية انتشرت في ربوع الأرض، وبخاصة في مصر والشام واليمن والسودان والحجاز.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الصوفي الذي عقد بمدينة دسوق، احتفالًا بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والشيخ مختار محمد علي، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن سيدي إبراهيم الدسوقي، له مؤلفات تذخر بها المكتبة الإسلامية في الفقه والتوحيد، وأن الاحتفالات بالأولياء الصالحين بمثابة تواصل الأجيال بالعلماء والأولياء الصالحين الذي لهم قدم صدق عند ربهم، مؤكدًا أهمية الاقتداء بسير الصالحين والأولياء من خلال المواقف الخاصة بهم، والشجاعات الأدبية والكرامات الربانية.

loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. رسالة الرئيس السيسي إلى الفنان حسين الجسمي في احتفالية المنارة

ليفربول والنجم الأحمر.. الريدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدفي فيرمينو وصلاح

ولي العهد السعودي: حادث خاشقجى مؤلم وغير مبرر.. ويستخدم لإحداث شرخ بالمملكة .. فيديو

ولي العهد السعودي: مصر تستعيد مكانتها العظمى وقوتها بشكل لا يصدق.. فيديو

مدرب حراس المنتخب السابق يكشف عن أزمة محمد الشناوي

أحمد موسي: محتكرو البطاطس رفعوا سعرها من 2 إلى 14 جنيها للكيلو

الصحة تأمر بسحب دواء لعلاج الأطفال من الصيدليات

هيلاري كلينتون تحمل ترامب مسئولية إرسال طرود مشبوهة إلى منزلها

ليفربول والنجم الأحمر .. محمد صلاح يتوهج أوروبيا ويسجل الهدف الثانى

ألمانيا تحذر رعاياها من انتقاد أردوغان على الإنترنت

شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو

اللتر منه بـ 10 ملايين دولار.. ولدغته فتاكة.. لماذا سم العقارب أغلى سائل في العالم؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي
الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟