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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تنظم مؤتمرا دوليا مهما.. اليوم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
قسم التعليم
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم ، مؤتمرا دوليا بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية تحت عنوان "دعم التواصل العلمي ودور المرأة في العلوم".

ومن المقرر أن يتم تنظيم فعاليات هذا المؤتمر، بمسرح السلام في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويفتتح المؤتمر الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور السفير جوليوس جورج لوي، السفير الألماني في مصر، والسيدة ساندرا دي، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والسيد بيتر ويبرز، الممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الألمانية، والدكتور طارق توفيق، مدير المتحف المصري والدكتور ماريان عازر، عضو البرلمان المصري

ويهدف المؤتمر إلى دعم التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا، وسيركز المؤتمر على تعزيز دور العلوم في المجتمع بهدف نشر الثقافة العلمية، إلى جانب ذلك إبراز دور المرأة في مجال البحث العلمي.
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