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فن

نبيل الحلفاوى يعود للتغريد بسبب ثنائية السيسي وصلاح

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف عن أسباب خروجه عن صمته رغم الظروف الصعبة التى مر بها.

وقال الحلفاوى: "رغم الظروف الصعبة التي أمر بها تحاصرني إلا أن أمرين اخترقا هذا الحصار.. ثنائية العائد للتألق ابننا صلاح.. وثنائية السيسي، وهما شكره على الهواء لعاشق مصر الجميل المطرب حسين الجسمي وقبلها تصريحه لقناة أمريكية برفض تعديل الدستور فيما يخص المدد الرئاسية.

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوى كان آخر أعماله مسلسل "أمر واقع" والذى عرض فى رمضان الماضى مع كريم فهمى ونجلاء بدر.
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