ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سباليتي: لم يكن لدينا شجاعة أمام برشلونة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
سباليتي
سباليتي
حسن العمدة
اعترف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، بعدم شجاعة فريقه، بعد الهزيمة أمام برشلونة بهدفين نظيفين، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي، في تصريحات بعد المباراة، نقلها موقع "كالتشيو نيوز": "لم نكن شجعان بما يكفي لجعل الكرة تدور".

وأضاف: "في الشوط الأول، على سبيل المثال، لم نتمكن أبدًا من الاحتفاظ بالكرة، لكنها ليست مشكلة أفراد، إذا ناقشنا المباراة، فنحن لم نفهم ما نريد فعله، وذلك يمثل ميزة للخصوم".

وتابع سباليتي: "مقارنة بالأداء الجيد الذي قدمناه في الديربي، لم نتمكن من إبطال الضغط الكتالوني، مع الضغط العالي الذي طبقناه، كان يجب أن نكون أفضل في البحث عن اللاعب الحر الخالي من الرقابة".

وعن ترتيب المجموعة الحالي، صرح قائلًا: "الترتيب جيد، بفضل التعادل بين اَيندهوفن وتوتنهام هوتسبير، ومع ذلك، إذا أردنا أن نكون فريقًا له طموحات كبيرة، لا يمكن أن نفكر في الاعتماد على الاَخرين".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو

منى الشاذلي في قفص الاتهام.. هل تتعمد المذيعة إبكاء الضيوف من أجل نسب المشاهدة

فيتا كلوب يهزم المصرى برباعية نظيفة ويصعد إلى نهائى الكونفدرالية.. فيديو

شاهد .. رسالة الرئيس السيسي إلى الفنان حسين الجسمي في احتفالية المنارة

أول تعليق من ترامب على واقعة الطرود المشبوهة ضد كلينتون وCNN وهجوم أوباما

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار خلال يومي الخميس والجمعة

بريطانيا تتخذ عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة قتل خاشقجي

من هو سيدي الغريب الذي سُميت السويس باسمه؟.. قاهر القرامطة

شاهد.. صور جديدة للرئيس السيسي في احتفالية المنارة

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

ولي العهد السعودي: المسئولون في مصر يبكون أثناء عملهم لاستعادة دولتهم القوية ..فيديو

العثور على مومياء مصرية على جسدها أقدم تاتو فى التاريخ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي
الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟