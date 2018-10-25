سباليتي: لم يكن لدينا شجاعة أمام برشلونة

اعترف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، بعدم شجاعة فريقه، بعد الهزيمة أمام برشلونة بهدفين نظيفين، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وقال سباليتي، في تصريحات بعد المباراة، نقلها موقع "كالتشيو نيوز": "لم نكن شجعان بما يكفي لجعل الكرة تدور".





وأضاف: "في الشوط الأول، على سبيل المثال، لم نتمكن أبدًا من الاحتفاظ بالكرة، لكنها ليست مشكلة أفراد، إذا ناقشنا المباراة، فنحن لم نفهم ما نريد فعله، وذلك يمثل ميزة للخصوم".





وتابع سباليتي: "مقارنة بالأداء الجيد الذي قدمناه في الديربي، لم نتمكن من إبطال الضغط الكتالوني، مع الضغط العالي الذي طبقناه، كان يجب أن نكون أفضل في البحث عن اللاعب الحر الخالي من الرقابة".



