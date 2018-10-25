حارس إنتر ميلان يعيد ذكريات حائط فريقه الصلد

تألق سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، أمام فريق برشلونة خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هاندانوفيتش تمكن من القيام بـ9 تصديات أمام الفريق الكتالوني، موضحة أنه يعد رقمًا قياسيًا للحارس في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأضافت أنه بتصدياته التسعة، كرر رقم فرانشيسكو تولدو، حارس مرمى النيراتزوري التاريخي، والذي تصدى أيضًا لـ9 كرات أمام اَرسنال الإنجليزي في عام 2003.



