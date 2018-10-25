منتجي البطاطس: أزمة ارتفاع الأسعار استمرت 48 ساعة فقط

قال أحمد الشربيني، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، إن تخزين البطاطس في الثلاجات عامل مهم لتغذية السوق بالمنتج في فترة توقف الحصاد من أول يونيو حتى أكتوبر.



وتابع الشربيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « البطاطس من السلع سريعة التلف وثلاجات التخزين تحفظها لأكبر وقت ممكن»، مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس استمرت 48 ساعة فقط.



وأشار إلى أنه فى العام الماضى كان يسمى "العام الأسود للبطاطس"، مؤكدًا أن التجار فى العام الماضى قاموا ببيع البطاطس لأصحاب مزارع المواشي وذلك لأن سعر البطاطس فى العام الماضى وصل لـ 600 جنيه، فى حين أن الفدان يكلف 5 آلاف جنيه.