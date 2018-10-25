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محافظات

محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
محافظ كفر الشيخ والقصبي
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق
محمود زيدان
شهد الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ أمس، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصوفي السنوي، بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، ضمن احتفالات الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

وحضر المؤتمر محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والشيخ مختار على محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والشيخ محمد البيلي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بمحافظة كفر الشيخ، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف, وقيادات الطرق الصوفية من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية الشقيقة. 

قال محافظ كفر الشيخ، إننا نحتفل بذكرى أولياء الله الصالحين ونتذكر مسيرة عطائهم ودعوتهم إلي الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن الإسلام دين الرحمة والتسامح ولا يمُت للعنف بصلة ولا يعرف التطرف أو التشدد أو المغالاة، لافتًا أن التصوف الحقيقي هو إخلاص العبادة لله عز وجل بلا تصنع أو تكلف أو رياء ، إنما هو تطهير الروح وتصفية النفس والتحلي بالقيم والفضائل والأخلاق الحميدة.

وأشار المحافظ إلى أنه عندما يبلغ المؤمن بإسلامه وإيمانه وعمله درجة الإحسان التي هي أعلي الدرجات في التوجه إلي الله والتي يشير إليها القرآن الكريم بقول الله تعالي " وَالّذِينَ جَاهدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنّهُم سُبُلَنًَا َإِنّ اللهٰ لَمَعَ الْمُحسِنِينَ "، وأيضًا كما جاء في حديث جبريل عليه السلام '' أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وتابع محافظ كفر الشيخ، وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم قدوتنا جميعًا في أخلاقه العظيمة وسنته القومية وفي دعوته إلي الله .. فهو الرحمة المهداة للعالمين.. وكان كما وصف بأنه كان قرآنًا يمشي علي الأرض.

قال الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن سيدي إبراهيم الدسوقي كان من أعلام التصوف الإسلامي، فقد كان قطبًا كبيرًا ربانيًا نورانيًا له تلاميذه في كل مكان، مشيرًا إلى أنه كان صاحب علم وطريقته الصوفية انتشرت في ربوع الأرض، وبخاصة في مصر والشام واليمين والسودان والحجاز.

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن سيدي إبراهيم الدسوقي، له مؤلفات تذخر بها المكتبة الإسلامية في الفقه والتوحيد، وأن الاحتفالات بالأولياء الصالحين بمثابة تواصل الأجيال بالعلماء والأولياء الصالحين الذي لهم قدم صدق عند ربهم، مؤكدًا أهمية الاقتداء بسير الصالحين والأولياء من خلال المواقف الخاصة بهم ، والشجاعات الأدبية والكرامات الربانية.

محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
محافظ كفر الشيخ والقصبي يشهدان المؤتمر الصوفي بدسوق ..صور
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