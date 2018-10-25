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رياضة

نجم بوروسيا دورتموند يدخل تاريخ إنجلترا بهدفه في أتلتيكو مدريد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
جادون سانشو
جادون سانشو
حسن العمدة
دخل جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا لفريقه في شباك أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التى انتهت بفوز كاسح للبي فاو بي، برباعية دون رد.

وشارك سانشو في المباراة كبديل في الدقيقة 79، ليسجل الهدف الثالث للفريق الألماني، ويصبح ثاني أصغر لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل في دوري أبطال أوروبا، بعمر 18 عاما و212 يوما، ليأتي خلف أليكس تشامبرلين لاعب وسط ليفربول، الذي سجل أول هدف له بعمر 18 عاما و44 يوما، حينما كان يمثل آرسنال.

وأصبح سانشو أيضا أول لاعب إنجليزي شاب يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا لفريق غير إنجليزي، وأول لاعب إنجليزي بصفة عامة، يسجل هدفا لفريق غير بريطاني في المسابقة الأوروبية، منذ جوناثان وودجيت مع ريال مدريد في 2005.

وبحسب موقع "سكاواكا" فقد انضم سانشو بذلك إلى قائمة تضم 5 لاعبين إنجليز نجحوا في التسجيل بدوري أبطال أوروبا بعمر الـ18 عاما، بجانب الرباعي تشامبرلين وواين روني وثيو والكوت وجاك ويلشير.
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