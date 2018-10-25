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الأرصاد: غدا سقوط أمطار واستمرار انخفاض درجات الحرارة حتى السبت

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:45 ص
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إن أمس الأربعاء شهد انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار بالسواحل الشمالية.

وتابع عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين» على قناة صدى البلد « اليوم الخميس سيشهد أمطارا خفيفة على وجه البحري والقاهرة وغزيرة على سيناء والسواحل الشمالية وسلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين».

وأضاف عبدالعال« الأمطار والرياح ستنتهي السبت لكن انخفاض الحرارا سيستمر حيث ستصل درجة الحرارة إلى 26 بالقاهرة يوم السبت»، مناشدا السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسة، وتطبيق قواعد المرور.

ونفى رئيس هيئة الأرصاد ما تردد حول تعرض مصر لأمطار غزيرة خلال فصل الشتاء القادم.
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