30 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي بعد التأهل للنهائي الأفريقي

سادت حالة من السعادة داخل النادى الأهلى بعد تجاوز عقبة وفاق سطيف الجزائرى والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ليضرب موعدًا جديدًا مع الترجى التونسى فى النهائى المقرر له ذهابًا 2 نوفمبر بمصر والعودة 9 نوفمبر بتونس.



وقام العامرى فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس البعثة، بصرف مكافأة إجادة ألف دولار لكل لاعب بعد التأهل للنهائي، وذلك بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى الذى أجرى اتصالا هاتفيًا بالبعثة لتهنئتها ويحصل كل لاعب على ألف دولار بخلاف الـ 600 دولار التى تنص عليها اللائحة الجديدة لقطاع الكرة، ليصل الإجمالى ما يقارب الثلاثين ألف جنيه لكل لاعب.



وحرص رئيس النادى محمود الخطيب، على توجيه التهنئة للاعبين وللجهاز الفني، وطلب من العامرى فاروق نقل تحياته لجميع أعضاء البعثة مشيدًا بالروح القتالية التى ظهر عليها جميع اللاعبين فى المباراة وتحلّيهم بالروح الرياضية وإرادة الفوز، رغم الأجواء الصعبة المحيطة بالمباراة، ووجّه رئيس الأهلى الشكر لجميع أفراد البعثة على الجهد الذى بذلوه للخروج بالشكل اللائق بالنادي.