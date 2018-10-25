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أخبار العالم

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء أمس، الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة ثمانية مواطنين بجروح مختلفة برصاص الاحتلال شرق رفح جنوبي القطاع.

من جهتها، قالت قناة الأقصى المحلية، إنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح، لافتة إلى أن أحد الشبان أصيب بطلق ناري في الرقبة وحالته حرجة.

من ناحية أخرى، زعمت مصادر عبرية مساء أمس، الأربعاء، إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه المناطق المحيطة بالقطاع، والمعروفة إسرائيليا باسم "غلاف غزة".

وقال موقع صحيفة "يديعوت آحرنوت" إن صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة في عسقلان بغلاف غزة، فيما اعترضت القبة الحديدية صاروخا ثالثا.

كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن دوي لصفارات الإنذار في مستوطنات بغلاف غزة، قبل أن تزعم إطلاق صواريخ من القطاع.
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