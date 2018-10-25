12 ملفا على طاولة مجلس إدارة الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعا مهما اليوم بالمقر الرئيسى فى الجزيرة لمناقشة عدد من الموضوعات التى تخص القلعة الحمراء، ويناقش المجلس 12 ملفًا بينها اعتماد مزايدة الرعاية وملابس فريق الكرة وتحديد موعد الجمعية العمومية العادية وإن كان هناك موعد مبدئي هو 23 نوفمبر المقبل.





كما يناقش المجلس فى اجتماع اليوم ملف الاستاد الجديد بعد أن بات الخطوة الأخيرة التى تنتظرها الجماهير والأعضاء من المجلس الحالي.. البعثة الحمراء تعود للقاهرة .. والفريق يستعد للوصول.





من ناحية أخرى عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الى القاهرة مساء أمس قادمة من الجزائر.





كانت البعثة قد تحركت من مدينة سطيف فى السادسة صباحًا بالأتوبيس ثم استقلت طائرة العودة للقاهرة فى الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة لتعود لأرض الوطن فى الخامسة مساءً.



