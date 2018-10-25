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رياضة

ديميتروف يودع بطولة فيينا للتنس مبكرا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:27 ص
ديميتروف
ديميتروف
حسن العمدة
انتهت مشاركة جريجور ديميتروف الأولى، في بطولة فيينا للتنس، مبكرا جدا، بعدما خسر المصنف العاشر عالميا، أمام ميخائيل كوكوشكين، 6-4 و4-6 و6-4، اليوم الأربعاء، في الدور الأول.

وكان اللاعب البلغاري، المصنف الثالث، يلعب ثالث مباراة له فقط، في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، منذ خروجه من الدور الأول في أمريكا المفتوحة.

وعانى للتعامل مع منافس خطير، حصل على مبتغاه بتحقيق أول انتصار له في أربع سنوات، على لاعب من قائمة العشرة الأوائل على العالم.

ومن جانبه، واصل كايل إدموند المصنف الثامن تألقه، ليعبر الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، في مستهل مشواره، بعد ثلاثة أيام من فوزه على جايل مونفيس، ليحقق أول لقب له في بطولات المحترفين، في أنتويرب.

وفاز اللاعب البريطاني، 6-3 و7-6، ليضرب موعدا في دور الستة عشر، مع الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو، الذي تفوق على الفرنسي بيير أوج ايربير.

وخسر الإيطالي فابيو فونيني في الدور الثاني، في مباراة من ثلاث مجموعات، أمام المجري مارتون فوكوفيتش، الذي سيقابل الآن الفائز من مواجهة كوكوشكين والروسي أندريه روبليف.

وفاز لاعب روسي آخر هو كارين خاشانوف، على النمساوي دينيس نوفاك، المشارك ببطاقة دعوة، 6-3 و7-5.
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