مدرب دورتموند يكشف معاناة فريقه رغم رباعية أتلتيكو مدريد

اعترف لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، بمعاناة فريقه في بداية مباراته أمام أتلتيكو مدريد أمس، الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





واستطاع دورتموند التحليق في صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، بعدما أمطر شباك أتلتيكو برباعية نظيفة، جمدت رصيد الأخير عند 6 نقاط، في المركز الثاني.





وقال فافر عقب المباراة، "في البداية عانينا من بعض المشاكل، لكن مع مرور الوقت تحسنا".





وأضاف: "التقدم بهدف منحنا الشجاعة والثقة، وفي الشوط الثاني فقدنا العديد من الكرات، لكن الهدف الثاني كان حاسمًا".



