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أخبار البلد

مصادر: إجراءات التأمين بالمطارات المصرية حظيت بإشادة دولية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:54 ص
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي
قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه في ضوء التطوير الذي شهدته المطارات المصرية خلال الفترة الماضية، تم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة وتدبير أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة تضمن سلامة الخدمات المقدمة للراكب وتحسين أداء المنظومة الأمنية بوجه عام.

وأوضحت المصادر، أنه تم تطوير منظومة السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب من خلال اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة والأجهزة الحديقة، وتم استكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، والتأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة الرقابة عليها.

وأضافت أنه تم تفعيل تعليمات الأمن والسلامة لمناطق انتظار الطائرات، واستغلال ما تم توريده من أجهزة ومعدات، كانت ذات أثر على رفع معدلات الأداء الأمني وتقديم خدمة أمنية متميزة حازت على إجماع دولي بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.

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