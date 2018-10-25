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أخبار البلد

السفارة الألمانية تنفي التقدم لشراء أرض في العاصمة الإدارية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد مجدي
قالت السفارة الألمانية في القاهرة، إنها لم تتقدم بشراء قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة حسبما تناقلت بعض الصحف.

ونفت السفارة الألمانية، في بيان لها، خبرًا تم نشره في إحدى الجرائد الإلكترونية بتاريخ 20 /10 /2018، أفاد بأن السفارة بالقاهرة تقدمت إلى الجهات المختصة بطلب شراء قطعة أرض بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف البيان: السفارة الألمانية تؤكد أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث لم تتقدم السفارة الألمانية حتى تاريخه بأي طلب لشراء قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، ولم تبدِ أية نية لشراء قطعة أرض هناك.
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