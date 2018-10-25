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سيارات

إنجي غطاس تكشف تفاصيل طرح شركة بورش سيارة كيان بمصر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:49 ص
صدى البلد
توك شو
قالت إنجي غطاس، مدير شركة بورش مصر، إن الشركة قررت طرح سيارة كيان لأول مرة في السوق المصرية.

وتابعت غطاس خلال لقائها مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين» على قناة صدى البلد «السيارة تمتلك مميزات كثيرة، حيث تناسب السفر لعدم استهلاكها بنزين بكمية كبيرة»، مؤكدة جودة الخدمة التي تقدمها مراكز شركة بورش بمصر منذ 20 عامًا.

وأضافت «سنطرح سيارة الكيان والكيان إس ، والكيان تيربو خلال الشهر القادم».
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