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الشحات: صديق والدي اكتشف في صوتي موهبة قراءة القرآن

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
القارئ الشيخ أحمد
القارئ الشيخ أحمد الشحات
حسام الحارتي
قال القارئ الشيخ أحمد الشحات، إن صديق والده اكتشف في صوته موهبة قراءة القرآن، وطالبه بتنمية موهبته وهو بعمر 3 سنوات، مؤكدا أن والده اهتم بذلك وتحفيظ القرآن وختمه وهو بعمر 17 عامًا.

وأضاف "الشحات"، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، "أول مرة أقرأ أمام الجمهور كنت في الثانوية العامة، واحترفت القراءة في الجامعة"، مضيفًا أنه قرأ أمام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وهو في الفرقة الرابعة بالجامعة.

وعن أشد القراء إعجابا وأحب إلي قلبه قال الشحات إنه الشيخ محمود الحصري مردفًا "سمعت منه ومشوفتش قارئ له المنزلة والشرف بالقراءة في الروضة إلا الحصري".

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