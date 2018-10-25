ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:38 ص
شبيهة ياسمين صبرى
شبيهة ياسمين صبرى
هاجر هانئ
شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل المعروفة بـ شبيهة الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة محمد تركى .

تألقت جيهان بإطلالة سوداء، حيث ارتدت فستان أسود قصير، ونسقت معه حذاء half boot ذات كعب عالي باللون الأسود، ولم تستخدم الإكسسوارات البراقة فى إكمال إطلالتها.

أما من ناحية الجمالية ووضعت لها خبيرة التجميل إيمان سندة مكياجا متناسقا مع إطلالتها سوداء، فيما ظهرت بشعرها الأسود المنسدلا على كتفيها بشكل عشوائي.
شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير
شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير
شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير
شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير
شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير
loading...

ترشيحاتنا

5 مضاعفات خطيرة بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية

مصطفي الفقي: قضية خاشقجي حسمت باعتراف السعودية بإساءة التصرف من بعض الضباط

FBI يكشف حقيقة الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى أوباما وكلينتون وسي إن إن

تحت شعار مجانا.. احذر رسائل احتيالية على واتساب

مدرب الأهلي السابق: هدف حدراف فتح باب تأهل الرجاء لنهائي الكونفيدرالية

حسام حسن: ما حققه المصري إنجاز.. ولدينا قضية مكتملة الأركان

منتجي البطاطس: أزمة ارتفاع الأسعار استمرت 48 ساعة فقط

المقاولون العرب تنفذ مبنى الخارجية والبنك المركزي بدولة تشاد

مستشار وزير التموين يكشف حقيقة حذف أصحاب الدخول الأكثر من 2500 جنيه

فلسطين تهزم إسرائيل مجددا في البرلمان الأوروبي

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس تكشف كواليس الاعتداء الإسرائيلي على قساوسة دير السلطان القبطي

3 ملايين جنيه إيرادات سوق الجمعة بعد 9 أسابيع عرضا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة
ميران عبد الوارث: والدي علمني الثبات على المبدأ ..فيديو
الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟