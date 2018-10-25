شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل المعروفة بـ شبيهة الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة محمد تركى .



تألقت جيهان بإطلالة سوداء، حيث ارتدت فستان أسود قصير، ونسقت معه حذاء half boot ذات كعب عالي باللون الأسود، ولم تستخدم الإكسسوارات البراقة فى إكمال إطلالتها.



أما من ناحية الجمالية ووضعت لها خبيرة التجميل إيمان سندة مكياجا متناسقا مع إطلالتها سوداء، فيما ظهرت بشعرها الأسود المنسدلا على كتفيها بشكل عشوائي.

