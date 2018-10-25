البدلاء سلاح فتاك لـ دورتموند خلال الموسم الحالي

تمكن بوروسيا دورتموند الألماني من دك حصون أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة أمس، الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





فوز دورتموند جاء عن طريق البلجيكي أكسيل فيتسل، قبل أن يتمكن البديلان جادون سانشو ورافائيل جيريرو من تسجيل باقي الرباعية، حيث تكفل الأخير بهدفين.





وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بدلاء دورتموند نجحوا في تسجيل 16 هدفًا خلال 12 مباراة هذا الموسم في كل البطولات.



