مدرب الأهلي السابق: هدف حدراف فتح باب تأهل الرجاء لنهائي الكونفيدرالية

أكد خوان كارلوس جاريدو، مدرب الرجاء البيضاوي، أنه كان يدرك صعوبة مباراة إنيمبا النيجيري، مشيرًا إلى أن لاعبي فريقه أدوا المطلوب منهم على أكمل وجه.





وتأهل الرجاء البيضاوي إلى نهائي الكونفدرالية، بعد الفوز على إنيمبا أمس، الأربعاء، 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة القارية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي 1-0.





وقال "جاريدو"، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هناك من اعتقد أن مهمتنا ستكون سهلة، لأننا فزنا في الذهاب بهدف، لكن المباراة أكدت أن مهمتنا لم تكن سهلة، لأننا واجهنا فريقًا صاحب خبرة ويملك لاعبين جيدين".





وأضاف: "لاعبو الرجاء أدّوا المطلوب، ونجحوا في الوقوف في وجه إنييمبا، بطريقة جيدة".





وأكمل "كنا نبحث عن فتح باب التسجيل، وتمكنا من فعل ذلك، الشيء الذي أراحنا نوعا ما، وزاد من ثقة اللاعبين".



