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أخبار العالم

غضب عربي بعد وصول وفد جمباز إسرائيلي إلى الدوحة وقطر: لكم الترحيب الكامل

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:43 ص
صدى البلد
حسن محرم
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر وفدا إسرائيليا في مطار العاصمة القطرية، الدوحة، الأمر الذي أثار موجة غضب عربية واسعة.

وبحسب موقع "فلسطين اليوم" الفلسطيني، فإن الوفد الإسرائيلي يشارك في بطولة العالم للجمباز التي ستقام من 25 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن الرياضيين الإسرائيليين الذي سيشاركون في بطولة العالم للجمباز في الدوحة في أكتوبر وسيحظون بالترحيب الكامل كبقية الفرق الأخرى.

وأشارت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إلى أن جميعة الجمباز الإسرائيلية تلقت رسالة من الدوحة، موضحة: "نحن نحب الرياضة ونكرم الرياضيين الذين يمثلون بلادهم كسفراء للسلام والوئام".

وتابعت الرسالة بالقول: "نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات".

ووفقا لهذه الوعود، ستسمح قطر للاعبين برفع العلم الإسرائيلي واستخدام رموز هذا العلم.
غضب عربي بعد وصول وفد جمباز إسرائيلي إلى الدوحة وقطر: لكم الترحيب الكامل
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