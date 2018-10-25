نجم نابولي: أشعر بالندم والحزن بعد تعادل سان جيرمان القاتل

أبدى لورينزو إنسيني، مهاجم فريق نابولي، شعوره بالندم والأسف، بعد الهدف القاتل الذي أحرزه باريس سان جيرمان، وتعادل على أثره الفريقين بنتيجة (2-2)، بدوري أبطال أوروبا.





وقال إنسيني، في تصريحات وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا: "لدينا بعض الندم، لأنه بعد هذا الأداء، نشعر بالحزن قليلًا، علينا أن نتطلع للأمام ونحاول العثور على الإيجابيات".





وأضاف "الأمر المهم هو أننا لم نخسر، نحن سنواجهم على أرضنا وسنفعل كل ما في وسعنا للحصول على





وتابع "نحن نجهز لكل مباراة كما لو كانت نهائية وهذا أمر إيجابي، المدرب لديه الكثير من الخبرة ويجعلنا نشعر بالهدوء، أمر مؤسف أنهم تعادلوا معنا، لكننا نتحسن".





وأردف "حقيقة أننا أتينا إلى هنا وتعادلوا معنا بهدف في الدقيقة 93، يعني أننا فريق رائع ونسير في الطريق الصحيح".





وسجل إنسيني للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه ضد ليفربول.





وقال إنسيني في هذا الصدد: "تحرك في المساحة، ولحسن الحظ، زملائي يعرفون كيف يجدونني، وأعطوني تمريرة رائعة".



