محمد علي يوجه رسالة شديدة اللهجة للخونة

وجه الفنان محمد علي عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شديدة اللهجة، قائلًا "في ناس حسابها عندي عسير.. وهما عارفين كويس لما بوعد".





وأضاف "والكلام دا مش لجهوري اللي بيحبني ف الفن الكلام دا لناس كانت معايا في الحياة العملية.. المقاولات"، موجهًا لهم رسالة تدل عن مدى إحساس الفنان بالخيانة ممن كان يعتقد أنهم أقرب الناس إليه واكتشف مؤخرًا أنهم أول من خانوه حسب ما وصفهم الفنان، مؤكدا أن الله عز وجل سيظهر الحق وينصف صاحب الحق وهو راضٍ بحكم الله عز و جل.





يذكر أن الفنان محمد على عرض له مؤخرا مسلسل "طايع" فى شهر رمضان وقدم دور ضابط شرطة وقام ببطولة المسلسل عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وصبا مبارك.