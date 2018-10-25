ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد علي يوجه رسالة شديدة اللهجة للخونة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:46 ص
صدى البلد
سمر سعد
وجه الفنان محمد علي عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شديدة اللهجة، قائلًا "في ناس حسابها عندي عسير.. وهما عارفين كويس لما بوعد".

وأضاف "والكلام دا مش لجهوري اللي بيحبني ف الفن الكلام دا لناس كانت معايا في الحياة العملية.. المقاولات"، موجهًا لهم رسالة تدل عن مدى إحساس الفنان بالخيانة ممن كان يعتقد أنهم أقرب الناس إليه واكتشف مؤخرًا أنهم أول من خانوه حسب ما وصفهم الفنان، مؤكدا أن الله عز وجل سيظهر الحق وينصف صاحب الحق وهو راضٍ بحكم الله عز و جل.

يذكر أن الفنان محمد على عرض له مؤخرا مسلسل "طايع" فى شهر رمضان وقدم دور ضابط شرطة وقام ببطولة المسلسل عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وصبا مبارك.

loading...

ترشيحاتنا

نجم نابولي: أشعر بالندم والحزن بعد تعادل سان جيرمان القاتل

تصريح مثير من محمد صلاح عقب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

روشتة علاجية للتعامل مع زميل العمل الحقود

طرق طبيعية للقضاء على البثور السوداء

ضبط 69 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد طارق حامد ..صور

تحت شعار مجانا.. احذر رسائل احتيالية على واتساب

المقاولون العرب تنفذ مبنى الخارجية والبنك المركزي بدولة تشاد

مصادر: إجراءات التأمين بالمطارات المصرية حظيت بإشادة دولية

التصديري للحاصلات الزراعية يطالب مصدري الجوافة بالالتزام بمعايير الأمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

فيديو

ميران عبد الوارث: والدي علمني الثبات على المبدأ ..فيديو
الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟