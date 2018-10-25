تعليق ناري من كلوب على أداء محمد صلاح

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بثنائي الفريق، شيردان شاكيري، وفابينيو أمس، الأربعاء، بعد سحق ضيفه ريد ستار الصربي 4-0، في الجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.





وقال "كلوب"، في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "الخطة كانت أن نبدأ مباشرة، لكننا لم نكن نعرف كيف سيدافعون".





وتابع: "لذلك أردنا التمهل، والبداية أخذت منا بعض الوقت.. لكن عندما هدأت المباراة، تمكنا من لعب كرة القدم وخلق الفرص.. لقد كانت مواجهة رائعة، استمتعت بها كثيرًا".





وأضاف المدرب الألماني: "استحققنا الفوز، فابينيو كان جيدًا منذ البداية، وشاكيري شارك في كل شيء بالمباراة، هو لاعب رائع ويساعدنا كثيرًا".





وعن المنافسين، قال: "نابولي وباريس سان جيرمان تعادلا 2-2، أستطيع تخيل ما حدث في المباراة.. المجموعة مثيرة وصعبة على الجميع، وعلينا أن نكون مستعدين كل يوم".





وحول عدم احتفال محمد صلاح بالأهداف، رد كلوب: "صلاح جيد للغاية.. لم أستطع رؤية وجهه بعد إحراز الأهداف، لكني أعلم أنه بخير، لقد رأيت وجهه عندما تم استبداله، والأمر كان مختلفًا تمامًا".