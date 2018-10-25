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طريقة عمل كريم كراميل بالشعيرية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:21 ص
كريم كراميل بالشعيرية
كريم كراميل بالشعيرية
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل كريم كراميل بالشعيرية بأسهل الطرق وأقل المكونات من مطبخ الشيف منال العالم.

المقادير
2 باكيت 50 جرام كريم كراميل
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت ذرة
1 كوب شعيرية
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير
أحضري أطباق تقديم فردية. وزعي فيها كيس من صلصة الكراميل. دعيها جانبا.

في قدر متوسط الحجم سميك القاعدة ضعي الزبدة، الزيت والشعيرية. ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي بين الحين والآخر إلى أن تتحمص الشعرية ويصبح لونها ذهبي غامق.

أضيفي ٢ كوب من الماء وقلبي الشعيرية، غطي القدر ودعي الشعيرية على النار لمدة ٥ دقائق إلى أن تتشرب الماء تماما. أضيفي الحليب، السكر وبودرة الكريم كراميل. قلبي المواد لتختلط ودعي الشعيرية لعدة دقائق لتتشرب الحليب.

وزعي خليط الشعيرية في الأطباق فوق الكراميل، ضعي الأطباق في البراد لعدة ساعات أو طوال الليل.

للتقديم: إقلبي أطباق الكريم كراميل بالشعيرية على أطباق للتقديم، زيني بالمزيد من صلصة الكريم كراميل وقدميه.
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