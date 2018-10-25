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رياضة

محمد صلاح يقبل هدية مشجعة مصرية ويهديها قمصيه ..صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:11 ص
محمد صلاح ومشجعة
محمد صلاح ومشجعة مصرية
حسن العمدة
منح محمد صلاح، نجم ليفربول، قميصه لمشجعة مصرية، عقب انتهاء مباراة الريدز أمام النجم الأحمر الصربي، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول 4 - 0، ونجح خلالها محمد صلاح في تسجيل هدفين، ليصل للهدف رقم 50 مع الريدز في جميع البطولات، وللهدف رقم 15 في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فقد تواجدت مشجعة مصرية في مدرجات ملعب "آنفيلد رود"، وحملت لافتة وجهت من خلالها رسالة لصلاح قالت له فيها "إنها حضرت خصيصًا لتشجيعه".

وعقب نهاية المباراة توجه محمد صلاح إلى المشجعة، وأعطاها قميصه، لترد عليه وتمنحه هدية داخل صندوق أصفر، حملها النجم المصري وغادر الملعب على الفور.

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