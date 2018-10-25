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استشاري تغذية علاجية: الكاكا مصدر جيد للسعرات الحرارية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:36 ص
الكاكا
الكاكا
هاجر هانئ
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، أن الكاكا تعد إحدى أنواع الفاكهة التي تتميز بمذاقها الشهى، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية كسكر الجلوكوز والفركتوز والبروتين والألياف والدهون واليود والرصاص والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والمواد المضادة للأكسدة بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للسعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

و أضافت جيهان، أن الكاكا من الفاكهة التى تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية مثل:
- القضاء على الخلايا التى تسبب فى الإصابة بسرطان القولون والبروستات و تعمل على الوقاية منها.
- تخفيض فرص الإصابة بالنوبات القلبية لاحتوائها على مادة البكتين.
- تقليل حدة الشد العصبي والشعور بالكسل والإجهاد.
- تحمى الشعرمن التساقط.
- لها دور فى محاربة البكتيريا والميكروبات التي تهاجم الجهاز الهضمي.
- تخفيف فرص الإصابة بالصداع
- تقاوم الإصابة بتلبك الأمعاء ومرض الدوسنتاريا
- علاج التهابات المثانة والمسالك البولية
- تساهم فى علاج حالات التبول اللاإرادي وخاصة عند الأطفال
- تعمل على ضبط مستويات ضغط الدم في الجسم
- تعالج أضطرابات الغدة الدرقية والتي تتمثل في النشاط الزائد أو الكسل .
- تأخر ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة
- علاج الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي
- الحماية من تصلب شرايين القلب
- تخفيض نسبة الكولسترول الضار في الدم
- تخليص الجسم من السموم وتقوية جهازه المناعي
- تنشيط جدار المعدة وحمايته من الإصابة بالالتهابات والتقرحات
- تنشيط الدورة الدموية في المنطقة المحيطة بالعين وبالتالي تخفيف ظهور الهالات السوداء
- إزالة البقع الجلدية والندبات والبثور من خلال استخدامها في الوصفات المختلفة
- المحافظة على صحة العين
- تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء لاحتوائها على فيتامين ب المركب والنحاس
استشاري تغذية علاجية: الكاكا مصدر جيد للسعرات الحرارية
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