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مرأة

شجاع وغيور.. تعرف على أبرز عيوب ومميزات برج العقرب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:21 ص
برج العقرب
برج العقرب
هاجر هانئ
بدأ برج العقرب يوم 23 أكتوبر ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر، وهو من الأبراج المائية التي تتميز بطابعها الخاص، كما يعد الثور من أكثر الأبراج التى لا تتوافق مع مولود العقرب، أما لونه المفضل هو أحمر.

أوضح الفلكي الدكتور أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، بعض العيوب و المميزات التي يتصف بها مولود العقرب...

المميزات
عاطفي وشجاع
صديقا وفيا بشكل كبير
يتمتع بالعزيمة والإصرار لتحقيق ذاته
يكره خيانة الأمانة

العيوب
غيور وعنيد
كتوم وعنيف
لا يثق بأحد بسهولة
يعمل باندفاع
لا يظهر مشاعره الى العلن
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