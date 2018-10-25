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ديني

وزير الأوقاف: الاعتداء الإسرائيلي على كنيسة دير السلطان جريمة ضد الإنسانية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:39 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد
استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاعتداء الصهيوني الوحشي على كنيسة دير السلطان القدس الشريف، واصفًا هذا الاعتداء بأنه عمل إجرامي ضد الإنسانية.

وأكد "جمعة"، في تصريحات له تعليقًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لدير السلطان التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وذلك لفض وقفة احتجاجية سلمية نظمها رهبان وشمامسة الدير، احتجاجًا على منعهم من ترميم الدير التاريخي، على أن ما تناقلته وسائل الإعلام من صور الاعتداء الوحشي على أحد رهبان الكنيسة يكشف همجية ووحشية الاحتلال الصهيوني والاعتداء الممنهج الذي يتعرض له سكان مدينة القدس مسلمين ومسيحيين من تضييق واعتداءات ممنهجة، ولا يجب أن يمر هذا الاعتداء الآثم دون موقف عالمي حاسم في إدانته واستنكاره والعمل على عدم تكراره، ولاسيما تلك المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع التأكيد على حقوق المقدسيين مسلمين ومسيحيين في العيش الكريم على أرضهم، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد وزير الأوقاف بدور وجهود وزارة الخارجية المصرية في متابعة الموقف ونجاحها في الإفراج عن الراهب المحتجز.

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