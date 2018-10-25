بدء زراعة الفول البلدي بالعريش

قال الدكتور تامر حسن الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية إنه تم زراعة الفول البلدي للموسم الشتوي ٢٠١٨/٢٠١٩ بمزرعة محطة البحوث الزراعية بالعريش شمال سيناء.



وأكد حسن أنه سيتم استكمال عملية الحرث خلال هذا الأسبوع لعمل تقليب عميق للتربة، كما سيتم فرد الخراطيم وتجهيزها بوضع النقاطات بها، كما يجري إصلاح بوستر المياه ولوحة الكهرباء الخاصة به.



وأضاف أن هناك دعم كامل من الدكتور جمال سرحان رئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والدكتور ربيع مصطفي مدير المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء، وتذليل جميع العقبات التي تواجه العاملين بالمحطة من أجل تحقيق الهدف لخدمة قطاع المزارعين في سيناء.