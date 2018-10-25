إبراهيم حسن يفتح النار على حكم مباراة المصري وفيتا كلوب بالكونفيدرالية

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن بيرنارد كاميل، حكم مباراة الفريق مع فيتا كلوب هو السبب في الخسارة، واصفًا إياه بـ"المرتشي والفاجر".





وقال إبراهيم حسن، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "توجد الآن فضيحة أخلاقية تمس الكرة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بصفته المسئول عن التحكيم، أرسلنا خطابًا مرفقًا به مستندات تثبت طلب حكم المباراة رشوة من المصري قبل اللقاء".





مدير الكرة بالمصري أكمل "لا أتحدث عن أي شيء إلا حين أكون واثقًا منه 100%، أن نخرج مهزومين لا مشكلة، لكن بشرف، الوصول إلى قبل النهائي إنجاز كبير، لكننا متمسكون بحقنا بعد حدوث فضيحتين في اللقاء، الحكم طلب من طبيب الفريق محمد عنان رشوة أثناء الاجتماع الفني قبل اللقاء، أخبره أنه يريد التحدث معه وأعطاه رقم تليفونه".





وتابع: "الحكم قال له صراحة ما العرض الذين تنوون تقديمه ومعنى السؤال عن العرض، أنه امتلك عرضًا آخر".





وأتم حديثه في هذا الصدد، قائلًا "أشكر مسئولي الاتحاد الإفريقي لأنهم تحركوا سريعًا.. ما هي طلباتنا؟ في واقعة أقل من ذلك، أعيدت مباراة جنوب إفريقيا والسنغال، ولكن توجد لدينا وقائع في المباراة وسنعود لشريط المباراة الذي يثبت أننا حرمنا من أربعة ركلات جزاء، وبالتالي أقل شيء يفترض حدوثه هو إعادة المباراة مرة أخرى".





وانتقل إبراهيم حسن للحديث عن إصابة توأمه حسام حسن عقب اللقاء، فقال "بالنسبة للتنظيم فالجهاز الفني يتعرض لإلقاء زجاجات منذ بداية المباراة، وعقب المباراة حجارة من المدرجات في رأس حسام حسن".





واستطرد "في تصفيات كأس العالم 1994 خرج منتخب مصر من التصفيات بسبب برتقالة ألقتها الجماهير على مدرب زيمبابوي، فما الذي سيفعله الاتحاد الإفريقي الآن مع طوبة في رأس حسام حسن؟".





وكان المصري قد خسر أمام فيتا كلوب بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ليودع البطولة بعد التعادل سلبيًا ذهابًا.