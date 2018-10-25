الأعلى للإعلام: الهدف من ترخيص المواقع ضمان الحفاظ على حقوق الصحفيين

قال أحمد سليم، أمين المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية شهدت كثيرا من الفوضى بعد الأحداث الماضية.





وأضاف "سليم"، في تصريحات "تلفزيونية"، أن الهدف من قانون تنظيم الإعلام هو تنظيم أجهزة الإعلام داخل الدولة المصرية، من أجل توفير المصداقية.