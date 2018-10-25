الأعلى للإعلام: الهدف من ترخيص المواقع ضمان الحفاظ على حقوق الصحفيين

قال أحمد سليم، أمين المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية شهدت كثيرا من الفوضى بعد الأحداث الماضية.
وأضاف "سليم"، في تصريحات "تلفزيونية"، أن الهدف من قانون تنظيم الإعلام هو تنظيم أجهزة الإعلام داخل الدولة المصرية، من أجل توفير المصداقية.
وأوضح أن القانون يسمح لثلاث جهات فقط للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بعد الحصول علي تصريح المجلس الأعلى للإعلام للتأكد من طبيعة العمل الذي يذاع.
وأكد أن القنوات التي سوف تقوم ببث مستمر من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لابد أن يتوافر له مكان داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
وتابع: "من يرغب في إنشاء مواقع إلكترونية يتقدم بطلب إلى اللجنة ودفع الرسوم اللازمة للموافقة أو الرفض، وذلك لمنع انتشار الأخبار الكاذبة والتي تثير الفوضى داخل الدولة المصرية".
وأكد أن هدف تراخيص المواقع لضمان الحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين داخل الموقع، بالإضافة إلى توصيل الحقيقة كاملة إلى المواطنين، منوهًا ببدء تقنين أوضاع المواقع وترخيصها.