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التحكيم الرياضي: مهلة حتى 28 أكتوبر لتقديم صلاحية لعب المصري ببورسعيد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:24 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في جلسته المنعقدة اليوم تأجيل الحكم في الدعوى المرفوعة من النادي المصري والتي يختصم فيها كل من المهندس رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية بصفته ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته واللواء وزير الداخلية بصفته والتي يطالب من خلالها بالحكم بصفة مستعجلة بالموافقة علي إقامة مباريات النادي المصري علي ستاد المصري ببورسعيد وذلك الى جلسة الأحد الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر.

جاء هذا التأجيل لاتاحة الفرصة أمام اتحاد الكرة المصري لتقديم شهادة تفيد بصلاحية ستاد المصري لاستضافة المباريات وذلك بعد إقرار ممثل الاتحاد الكرة المصري خلال جلسة اليوم باستيفاء ستاد المصري لكافة الاشتراطات التي يتطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الاشتراطات المطلوبة من النيابة العامة ، كما طالب مركز التسوية والتحكيم الرياضي اتحاد الكرة المصري بتقديم شهادة اخرى تحدد الجهة المسؤولة عن منع اقامة المباريات على ملعب المصري.

كما قرر مجلس التسوية والتحكيم الرياضي منح ادارة النادي المصري خطابًا رسميًا يتم توجيهه للنيابة العامة للحصول منها على رد رسمي بالموافقة أو عدم الموافقة على استضافة ستاد المصري لمباريات فريقه الأول خلال الفترة المقبلة.
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