حسام حسن: ما حققه المصري إنجاز.. ولدينا قضية مكتملة الأركان

أبدى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم المصري، رضاه عن ما حققه فريقه خلال مشواره ببطولة الكونفدرالية وتأهله إلى الدور نصف النهائي.





وتحدث "حسن"، لقناة "أون سبورت" عقب المباراة، قائلًا: "ما حققناه في البطولة يفوق الخيال على قدر إمكانياتنا والنقص العددي الذي واجهنا سواء للإصابات أو رحيل اللاعبين".





وأضاف المدير الفني للمصري، "هدفي كان عبور الدور التمهيدي فهناك أندية كبرى خرجت من تلك المرحلة لكننا تأهلنا إلى دور المجموعات وواصلنا مشوارنا إلى نصف النهائي، لأول مرة منذ فترة كبيرة خضنا مباراة بقائمة مكتملة بـ18 لاعبًا".





وعن حكم المباراة، قال: "لدينا قضية مستوفاة كل الأركان وشقيقي إبراهيم حسن لديه الأدلة كلها لقد طُلب منا الحصول على رشوة، هذه ليست فضيحة في مباراة بل هي فضيحة لكل المنظومة، ودعونا لا ننسى أن الملاعب الترتان هي أرض صلبة وصعب اللعب عليها".





وعن التبديل الهجومي الذي قام به خلال المباراة ومشاركة محمود وادي وعدم الدفع بإيزي إيميكا، علّق "إيزي عانى من إصابة قبل المباراة وطلب عدم المشاركة".





وتابع: "رأيت أننا نضغط على فيتا كلوب بشكل جيد وسجلنا هدفًا تم إلغاؤه وكان لدينا ركلة جزاء لم يتم احتسابها لذلك فكرت في خلق زيادة عددية ولذلك أعدت عمرو موسى للدفاع"".





وأتم "حسن"، حديثه بقوله "كما قلت نحن اجتهدنا والآن ننتظر حقنا فنحن في منتخب مصر خرجنا من تصفيات كأس العالم 1994 بسبب طوبة واليوم حدث أمر مشابه ومراقب المباراة صور كل شيء".