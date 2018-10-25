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منوعات

بطيخة تتسبب في مذبحة عائلية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
نهى حمدي
أقدمت سيدة تركية على قتل زوجها بعد قيامه بضربها والتطاول عليها، بسبب اختيار بطيخة.

ذهب الزوجان للتسوق بسوق الخضار بمقاطعة "كيبيز" التركية، ووقف الثنائي عند بائع بطيخ لتختار الزوجة ثمرة بطيخ لم تعجب الزوج، بينما أثنى البائع على اختيار الزوجة وجاملها، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

أثارت كلمات البائع ومجاملته غيرة الزوج الذي يدعى "جنكيز أيدين"، فتقول الزوجة "نوركان ساركس" في التحقيقات إنه بمجرد عودتهما إلى المنزل نشب بينهما شجار وصل إلى الضرب والعنف.

وأكملت السيدة البالغة من العمر 28 عامًا، التي مثلت أمام قاضي التحقيقات، سردها لما حدث قائلةً: "هدد بذبحي، فهربت إلى غرفة والنوم وأقفلت الباب ورائي، غير أنه تمكن من خلعه وبدأ بضربي وصفعي".

فما كان أمام الزوجة سوى القتل للنجاة بنفسها "سارعت إلى المطبخ وأخذت سكينًا للدفاع عن نفسي، وطعنت به زوجي وأنا أرد ضرباته عني، وفجأة وجدته يصرخ ويقول ماذا (فعلت يا نوركان)، كنت أظن أنه يمزح قبل أن يسقط في دمائه".

وبعد أن أدلت الزوجة والأم لطفلين بما حدث تنتظر الحكم عليها إما بالبراءة أو إما بالسجن 24 عامًا في حال إدانتها بالقتل عمدًا.
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