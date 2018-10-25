3 ملايين جنيه إيرادات سوق الجمعة بعد 9 أسابيع عرضا

حقق فيلم "سوق الجمعة"، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه بعد 9 أسابيع عرضًا في دور السينما.





"سوق الجمعة" ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، الذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين إليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.



